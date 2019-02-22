Hayallere veda

Son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenen F.Bahçe dün gece rövanşta Rus rakibine 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoev ve Azmoun (2) kaydederken, Mehmet Topal'ın füzesi sarı-lacivertli ekibe yetmedi.



G.Saray, İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica karşısına zoru başarmak için çıktı ama olmadı. Cimbom ilk maça göre daha etkili oynamasına rağmen yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi ve temsilcimiz Avrupa defterini kapattı.