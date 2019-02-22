Hayallere veda
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nden elendi.
Son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenen F.Bahçe dün gece rövanşta Rus rakibine 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoev ve Azmoun (2) kaydederken, Mehmet Topal'ın füzesi sarı-lacivertli ekibe yetmedi.
G.Saray, İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica karşısına zoru başarmak için çıktı ama olmadı. Cimbom ilk maça göre daha etkili oynamasına rağmen yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi ve temsilcimiz Avrupa defterini kapattı.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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