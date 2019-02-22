Hayallere veda – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Hayallere veda

Hayallere veda

ve Avrupa Ligi’nden elendi.

Son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenen F.Bahçe dün gece rövanşta Rus rakibine 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Zenit'in gollerini Ozdoev ve Azmoun (2) kaydederken, 'ın füzesi sarı-lacivertli ekibe yetmedi.

G.Saray, 'da 2-1 yenildiği karşısına zoru başarmak için çıktı ama olmadı. Cimbom ilk maça göre daha etkili oynamasına rağmen yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi ve temsilcimiz Avrupa defterini kapattı.

  1. 22.2.2019
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