Galatasaray'da hakem isyanı

Galatasaray, Benfica karşısında bir kez daha hakem tarafından katledildi. İlk maçta top Marcao'nun omzuna çarpmasına karşın penaltı verilirken dün de nizami golü geçerli sayılmadı. Maçın 85. dakikasında Nagatomo sol kanattan ceza sahasına topu gönderdi. Diagne'nin kafa vuruşu kalecide kaldı. Dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada ofsayt kararına büyük tepki gösterirken, teknik direktör Fatih Terim ve yedek kulübesindeki futbolcular da kararı beğenmedi.



KALESİNİ KAPATTI



Deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesinde gol gören Galatasaray, Benfica karşısında gol yememeyi başardı. Fernando Muslera, Marcao ve Luyindama'nın başarılı hamleleriyle ayakta kalan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.



ŞUT ÇEKEMEDİ



Galatasaray ilk yarıda topu ayağında tutan taraf olsa da bunu pozisyon zenginliğine çeviremedi. Sarı-kırmızılılar, Benfica kalesine isabetli şut çekmeyi de başaramadı. Lokomotiv Moskova ve Schalke maçlarında da ilk yarıda sıfır çeken Cimbom, son 4 deplasman maçında sadece Porto kalesine 3 şut çekebilmişti.