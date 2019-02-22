Galatasaray'da hakem isyanı
Oyuna sonradan giren Emre Akbaba’nın ağlara yolladığı nizami gol geçerli sayılmadı, Galatasaray bir kez daha hakem kurbanı oldu.
Galatasaray, Benfica karşısında bir kez daha hakem tarafından katledildi. İlk maçta top Marcao'nun omzuna çarpmasına karşın penaltı verilirken dün de nizami golü geçerli sayılmadı. Maçın 85. dakikasında Nagatomo sol kanattan ceza sahasına topu gönderdi. Diagne'nin kafa vuruşu kalecide kaldı. Dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada ofsayt kararına büyük tepki gösterirken, teknik direktör Fatih Terim ve yedek kulübesindeki futbolcular da kararı beğenmedi.
KALESİNİ KAPATTI
Deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesinde gol gören Galatasaray, Benfica karşısında gol yememeyi başardı. Fernando Muslera, Marcao ve Luyindama'nın başarılı hamleleriyle ayakta kalan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.
ŞUT ÇEKEMEDİ
Galatasaray ilk yarıda topu ayağında tutan taraf olsa da bunu pozisyon zenginliğine çeviremedi. Sarı-kırmızılılar, Benfica kalesine isabetli şut çekmeyi de başaramadı. Lokomotiv Moskova ve Schalke maçlarında da ilk yarıda sıfır çeken Cimbom, son 4 deplasman maçında sadece Porto kalesine 3 şut çekebilmişti.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Galatasaray'da hakem isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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