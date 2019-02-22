Galatasaray'da Avrupa macerası sona erdi
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Benfica karşısında etkili bir oyun çıkarsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Gol bulamayan Cimbom artık iki kulvarda başarı arayacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, Benfica ile karşılaştı. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle golsüz berabere kalan Aslan, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'ya veda eden son Türk ekibi oldu. Temsilcimiz, Benfica karşısında maça hırslı ve istekli başladı. Topu daha çok kontrol eden taraf olmasına karşın Benfica'yı sıkıştıracak pozisyonları bulamadı.
MÜCADELESİ KESİLDİ
Oyunu kendi sahasında kabul eden Benfica, kontrataklarla gol aramayı tercih etti. Bu dakikalarda defans etkili bir performans çıkardı. 63. dakikada Belhanda'nın golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. 85'te ise Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı kalkınca Galatasaray'ın mücadelesini son dakikalara taşıma fırsatı elinden alındı: 0-0.
ASLAN'DA BEŞ EKSİK
Galatasaray, Benfica karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılı ekipte, cezalı Fernando ile sakatlığı bununan Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemedi. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Mitroglou, Semih ve Emre de kadroda yoktu.
NDIAYE SAHAYA
Terim, Benfica ilk 11'de zorunlu değişikler yaptı. Son maçtan farklı olarak sakatlığı bulunan Linnes'in yerine Mariano'yu, cezalı Fernando'nun yerine ise Donk oynadı. Terim, Kasımpaşa karşısında Selçuk'u tercih etse de Portekiz'de Badou Ndiaye'ye yer verdi.
ÖNCE FENERBAHÇE SONRA GALATASARAY
Benfica bu sezon bir taşta iki kuş vurdu. Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu. Benfica, Galatasaray'ı da 2-1'in rövanşında eledi. Portekiz ekibi, Avrupa'da eleme turlarında 6 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.
GALATASARAY'IN 100'Ü GÜLMÜYOR!
Galatasaray, Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıktı. Oynadığı maçların 99'undan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-kırmızılılar dün akşam da 'Dalya' deme fırsatını tepti. Galatasaray oynadığı son 7 maçında galibiyet çıkartmayı başaramadı. 279 maçın 107'sinde rakiplerine mağlup olan Cimbom, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Cimbom, bu sezon sadece Lokomotiv'i yendi.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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