Galatasaray kazanmayı unuttu
Galatasaray’ın Avrupa’daki deplasman hasreti 17 maça çıktı; ayrıca oynadığı son 5 karşılaşmada gol bulamadı.
Galatasaray, Benfica deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini yine dindiremedi. Cimbom, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 17 maçı kazanamadı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012- 2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı- kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 3 maçta berabere kaldı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda Lazio'ya kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
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anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
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