Fatih Terim: "Günahı boynuna" – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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: "Günahı boynuna"

Fatih Terim: "Günahı boynuna"

Galatasaray Teknik Direktörü , turu geçemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü , turu geçemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. ile oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Terim, takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini söyledi. Terim, "Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı 'nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adım Haziran'da. Gelecek sezon Avrupa'ya daha güçlü gideceğiz" dedi.

VAR OLMALIYDI
İlk maçtaki hakem hatasının yanında dün gece de Emre'nin attığı golde ofsayt olmadığını söyleyen Fatih Terim, UEFA 'nde VAR olmamasını eleştirdi. Terim, "Bizi müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Benfica şu an için bizden daha iyi bir takım. Her şeye rağmen eleyebilirdik ama bu sezon her türlü hakem hatası bize tatsız şeyler yaşattı" dedi. Tecrübeli hoca, Diagne'yle ilgili gelen soruya ise "Uyum süresini atlatacağına inanıyorum. Gollerini ligde ve kupada atacaktır" ifadelerini kullandı.

HAKEMLER CAN YAKTI
Galatasaray kalecisi , iki maçtaki hakemlerin verdiği hatalı kararlara tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, "Çok üzgünüz. Rakibin çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum. İlk maçta hak ettiğimiz bir oyun ve haksız penaltıyla kaybettik. Bugün baktığınızda gol attık ama ofsayt yüzünden iptal oldu. Başkalarının verdiği kararlar sayesinde elenmek canımızı acıttı. Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olması UEFA'da olmaması kesinlikle adaletsizlik. Siz demek ki UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

  1. 22.2.2019
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