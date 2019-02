Fatih Terim: "Günahı boynuna"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, turu geçemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Benfica ile oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Terim, takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini söyledi. Terim, "Benfica'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt! Günahı UEFA'nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adım Haziran'da. Gelecek sezon Avrupa'ya daha güçlü gideceğiz" dedi.



VAR OLMALIYDI

İlk maçtaki hakem hatasının yanında dün gece de Emre'nin attığı golde ofsayt olmadığını söyleyen Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde VAR olmamasını eleştirdi. Terim, "Bizi müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Benfica şu an için bizden daha iyi bir takım. Her şeye rağmen eleyebilirdik ama bu sezon her türlü hakem hatası bize tatsız şeyler yaşattı" dedi. Tecrübeli hoca, Diagne'yle ilgili gelen soruya ise "Uyum süresini atlatacağına inanıyorum. Gollerini ligde ve kupada atacaktır" ifadelerini kullandı.



HAKEMLER CAN YAKTI

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, iki maçtaki hakemlerin verdiği hatalı kararlara tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, "Çok üzgünüz. Rakibin çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum. İlk maçta hak ettiğimiz bir oyun ve haksız penaltıyla kaybettik. Bugün baktığınızda gol attık ama ofsayt yüzünden iptal oldu. Başkalarının verdiği kararlar sayesinde elenmek canımızı acıttı. Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ın olması UEFA'da olmaması kesinlikle adaletsizlik. Siz demek ki UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemiyorsunuz" şeklinde konuştu.