Defrel: "Galatasaray benimle ilgilendi"
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Defrel, Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Defrel, Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Sampdoria'da kiralık oynayan Fransız golcü, ayrılmayı aklından geçirmediğini söyledi. Defrel, "Atalanta, G.Saray, SPAL ve Sassuolo'dan teklif aldım ama beni etkilemedi. Takımda kalmak istediğimi söyledim" diye konuştu.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
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