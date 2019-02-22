Defrel: "Galatasaray benimle ilgilendi"

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Defrel, Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Sampdoria'da kiralık oynayan Fransız golcü, ayrılmayı aklından geçirmediğini söyledi. Defrel, "Atalanta, G.Saray, SPAL ve Sassuolo'dan teklif aldım ama beni etkilemedi. Takımda kalmak istediğimi söyledim" diye konuştu.