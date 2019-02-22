Defrel: "Galatasaray benimle ilgilendi" – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Defrel: " benimle ilgilendi"

Defrel: "Galatasaray benimle ilgilendi"

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Defrel, Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Defrel, Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Sampdoria'da kiralık oynayan Fransız golcü, ayrılmayı aklından geçirmediğini söyledi. Defrel, "Atalanta, G.Saray, SPAL ve Sassuolo'dan teklif aldım ama beni etkilemedi. Takımda kalmak istediğimi söyledim" diye konuştu.

  1. 22.2.2019
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