Benfica - Galatasaray maçının hakemi için polis kordonu!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu'nda 2-1'in rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası koridorda maçın hakemini bekledi, polis Rumen hakem için kordon oluşturdu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1'in rövanşı için Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu.
İlk maçta verilen penaltı nedeniyle Fatih Terim maç sonunda hakemlere tepki göstermişti.
Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesinin haberine göre, dün akşamki mücadelede ise Emre Akbaba'nın golünün iptal edilmesine sinirlenen Terim maç sonrası soyunma odası koridorlarında maçın Rumen hakemi Ovidiu Hategan'ı bekledi.
Portekiz basını, bu durum sonrası Rumen hakemin soyunma odasına gitmek için polis kordonuna ihtiyaç duyduğu yazdı.
TERİM MAÇ SONU SERT KONUŞMUŞTU
Fatih Terim 0-0 biten Benfica rövanşının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti:
"İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna."
- 22.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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