Avantajımızı kullandık
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nden eleyen Benfica'nın genç Teknik Direktörü Bruno Lage, İstanbul'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi.
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nden eleyen Benfica'nın genç Teknik Direktörü Bruno Lage, İstanbul'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi. Sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Lage, "İstanbul'daki avantajlı skora rağmen sahaya kazanmak için çıktık. Ancak karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan tehlikeli bir rakip bulduk. Gol pozisyonları da yakaladık ama değerlendiremedik. Onların da girdiği pozisyonlar vardı ama ilk maçtaki avantajı iyi kullandık" dedi.
- 22.2.2019
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Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Toplam 1
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anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
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