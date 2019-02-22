Avantajımızı kullandık – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Avantajımızı kullandık

Avantajımızı kullandık

'nden eleyen 'nın genç , 'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi.

'nden eleyen 'nın genç , 'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi. Sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Lage, "İstanbul'daki avantajlı skora rağmen sahaya kazanmak için çıktık. Ancak karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan tehlikeli bir rakip bulduk. Gol pozisyonları da yakaladık ama değerlendiremedik. Onların da girdiği pozisyonlar vardı ama ilk maçtaki avantajı iyi kullandık" dedi.

  1. 22.2.2019
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