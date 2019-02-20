Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'
Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonluk halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha ödeme yapılacağı iddia edilen Mbaye Diagne, Kasımpaşa maçında etkisiz kalınca taraftarların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı.
- 20.2.2019 15:58
- Güncelleme: 20.2.2019 16:03
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.