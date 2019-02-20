Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'
20 Şubat 2019, Çarşamba
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isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'

Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'

Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında 'a transfer olan ve şampiyonluk halinde 'ya 3 milyon euro daha ödeme yapılacağı iddia edilen Mbaye , Kasımpaşa maçında etkisiz kalınca taraftarların aklında soru işaretleri oluşmaya başladı.

  1. 20.2.2019 15:58
  2. Güncelleme: 20.2.2019 16:03
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