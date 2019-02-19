Galatasaray Benfica maçı için Lizbon'a gitti
19 Şubat 2019, Salı
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Benfica maçı için Lizbon'a gitti

Galatasaray Benfica maçı için Lizbon'a gitti

, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile Perşembe günü oynayacağı maç için bugünden Lizbon'a hareket etti.

Benfica karşılaşması için bugün özel bir uçuşla Lizbon'a hareket eden sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Linnes kafilede yer almadı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak. , son antrenmanını yarın TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.


GALATASARAY'IN SL BENFİCA MAÇI İÇİN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR

, Mariano Ferreira, , , Younes , , İsmail Çipe, , Badou Ndiaye, , Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

  1. 19.2.2019 18:28
  2. Güncelleme: 19.2.2019 18:32
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