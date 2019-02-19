Benfica - Galatasaray maçını Rumen hakem yönetecek
19 Şubat 2019, Salı
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- maçını Rumen hakem yönetecek

Benfica - Galatasaray maçını Rumen hakem yönetecek

'ın Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi ile deplasmanda oynayacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak.

Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

  1. 19.2.2019 22:12
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