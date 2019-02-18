Benfica düşünsün
Sambacı, Portekiz basınına verdiği röportajda “2-1’in rövanşında bu hataları tekrarlamayacağız. Orada daha iyi bir oyun oynayacağız” diye iddialı konuştu
Galatasaray?, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken Marcao, Benfica maçı hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. O Jogo sitesine röportaj veren Marcao, maçı katleden İspanyol hakem Jesus Manzano'nun penaltı kararına tepki gösterdi. Brezilyalı defans oyuncusu, Seferovic'in gol pozisyonundaki hatası nedeniyle ise yağmuru suçladı.
TALİHSİZ ANLAR YAŞADIK
Brezilyalı stoper, yaptığı açıklamada, "Pozisyon penaltı değildi ancak hakem düdüğünü çaldı. Talihsiz anlar yaşadık. Seferovic'in golünde saha ıslanmıştı. İlk önce ben oraya gidecektim ama vücudunu önüme koydu. Rövanşta bu hataları tekrarlamayacağız. Daha iyi bir oyun oynayacağız. Benfica'da genç futbolcular teknik direktörün güvenini boşa çıkarmadı. Beni şaşırtmadılar. Hem as hem de yedek kadrolarında iyi futbolcular bulunuyor" şeklinde konuştu.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Benfica düşünsün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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