Trezeguet pişmanlığı
Galatasaray’ın ocak ayında istediği ancak onun yerine Diagne’yi aldığı Mısırlı yıldız futboluyla göz doldurdu. “Yanlış tercih mi yaptık?” dedirtti.
AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ
Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken maça en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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