Trezeguet pişmanlığı – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Trezeguet pişmanlığı

Trezeguet pişmanlığı

’ın ocak ayında istediği ancak onun yerine ’yi aldığı yıldız futboluyla göz doldurdu. “Yanlış tercih mi yaptık?” dedirtti.

'ın karşılaşmasında en çok zorlandığı isim Trezeguet oldu. 24 yaşındaki futbolcu, maça öyle bir başlangıç yaptı ki taraftarlar, "Bu adamı nasıl durduracağız" dedi. yıldız, 14. dakikada orta sahadan sürüklediği topla 4 rakibini ekarte etti ve frikik aldı ve müthiş bir şutla fileleri sarstı. Galatasaray'da Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya alınan 'nin futbolunu görünce, "Acaba yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.

AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ
Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken maça en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.
  1. 18.2.2019
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