Seri devam ediyor
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı.
Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
KOL KOLA GİTTİLER
Maç sonunda Mustafa Denizli, Fatih Terim'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Seri devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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