Seri devam ediyor

Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.



KOL KOLA GİTTİLER

Maç sonunda Mustafa Denizli, Fatih Terim'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.