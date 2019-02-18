Seri devam ediyor – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Seri devam ediyor

Seri devam ediyor

'in 22. haftasında deplasmanda 'yı mağlup eden , iyi serisini bu maçta da bozmadı.

Ligde son olarak dış sahada 'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte , Ankaragücü, , ve 'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, ve ile berabere kaldı.

KOL KOLA GİTTİLER
Maç sonunda , 'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.

  1. 18.2.2019
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