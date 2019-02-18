Emre Taşdemır ilk kez 11’e girdi – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Taşdemır ilk kez 11’e girdi

Emre Taşdemır ilk kez 11’e girdi

'a ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Taşdemir, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Yuto Nagatomo'nun maç öncesinde ateşinin çıkması nedeniyle bu bölgede ile birlikte kalan 23 yaşındaki oyuncu rekabeti kazandı. Taşdemir 61'de sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
  1. 18.2.2019
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