Aslan’a tam destek – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Aslan’a tam destek

Aslan’a tam destek

Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, 90 dakika susmadan yaptıkları tezahüratlarla büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran Cimbomlular, lehine de tezahüratlarda bulundular. Sarı-kırmızılılar, kritik galibiyeti takımı tribüne çağırarak alkışlarla kutladı
  1. 18.2.2019
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