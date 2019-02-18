6 yönetici takip etti – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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6 yönetici takip etti

6 yönetici takip etti

Stadı'nda oynanan karşılaşmayı yönetiminden 6 isim izledi.

Başkan cezası nedeniyle tribünde yer alamazken, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke, Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya kulübü temsil etti.
  1. 18.2.2019
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