Mustafa Cengiz'den taraftara müjde
UEFA’nın Galatasaray’ı ekonomik anlamda yeniden yargılama isteği reddedildi. Sarı-kırmızılılar’ın Avrupa kupalarından men cezası alma ihtimali ortadan kalktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı. Cengiz, "CAS'a yaptığımız itirazın kabul edilmesinde, mali durumun düzenli iyiye gitmesi, bizim süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans göstermesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.
Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın 5 Ekim 2018'de Galatasaray'ın ekonomik durumunu yeniden inceleme kararı aldığını 15 Ekim 2018'de buna itiraz ettiklerini belirtti. Dün saat 14.30'da kararın açıklandığını aktaran Cengiz, "Bunu bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli, çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor. İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Son olarak disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek" diye konuştu.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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