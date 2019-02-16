Mustafa Cengiz'den taraftara müjde
19 Mayıs 2019, Pazar
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'den taraftara müjde

Mustafa Cengiz'den taraftara müjde

’nın ’ı ekonomik anlamda yeniden yargılama isteği reddedildi. Sarı-kırmızılılar’ın Avrupa kupalarından men cezası alma ihtimali ortadan kalktı.

Başkanı , 'de gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı. Cengiz, "CAS'a yaptığımız itirazın kabul edilmesinde, mali durumun düzenli iyiye gitmesi, bizim süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans göstermesi etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın 5 Ekim 2018'de Galatasaray'ın ekonomik durumunu yeniden inceleme kararı aldığını 15 Ekim 2018'de buna itiraz ettiklerini belirtti. Dün saat 14.30'da kararın açıklandığını aktaran Cengiz, "Bunu bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli, çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor. İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Son olarak disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek" diye konuştu.

  1. 16.2.2019
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