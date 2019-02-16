Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
k hasretine son verdi Başkan Cengiz, Ali Koç’un Terim’i kastederek “Kurnazlık yapılıyor” sözüne “Birlik adı altında arkamızdan sinsilik yapılıyorsa hoş karşılamayız” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin ortak açıklaması üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde hakem hatalarını görüntülerle anlatan Ali Koç, Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası Kulüpler Birliği açıklamasını tiye alan sözleri için, "Fatih Terim'in açıklamalarına katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor" demişti. Galatasaray Başkanı Cengiz bu sözlere şöyle yanıt verdi: Bizle uğraşsınlar, bu bizi diri tutar. Rakiplerin bizim şampiyon olmamamız için vereceği mücadeleye rahatsız olmayız. Birlik adı altında arkamızdan sinsice işler yapılıyorsa, biz bunu hoş karşılamayız. Bu yolu onaylamıyoruz. Bunu biz yapıyorsak bizi de uyarın. Biz sporun düzgün ve fair-play içerisinde ilerlemesinden yanayız.
RECEVİK'TEN KONTRATAK
Galatasaray'ın CAS davasını kazanması ile yönetici Mahmut Recevik, Twitter'dan açıklama yaptı. Recevik, "Galatasaray'a hayırlı olsun" derken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişte yaptığı CAS ile ilgili açıklamaya, "CAS davası namusumuzdur deyip, davayı geri çekenleri de gördük" yazdı.
UEFA'YA DA 'VAR' GELSİN
Benfica maçındaki hakemi eleştiren Mustafa Cengiz, "İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde da VAR Sistemi'ne geçilir. Türkiye'de VAR'ı destekliyoruz. Uygularken hatalar oluyor. Bizim aleyhimizde de hatalar oldu. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde konuştu.?
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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