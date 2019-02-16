Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin ortak açıklaması üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde hakem hatalarını görüntülerle anlatan Ali Koç, Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası Kulüpler Birliği açıklamasını tiye alan sözleri için, "Fatih Terim'in açıklamalarına katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor" demişti. Galatasaray Başkanı Cengiz bu sözlere şöyle yanıt verdi: Bizle uğraşsınlar, bu bizi diri tutar. Rakiplerin bizim şampiyon olmamamız için vereceği mücadeleye rahatsız olmayız. Birlik adı altında arkamızdan sinsice işler yapılıyorsa, biz bunu hoş karşılamayız. Bu yolu onaylamıyoruz. Bunu biz yapıyorsak bizi de uyarın. Biz sporun düzgün ve fair-play içerisinde ilerlemesinden yanayız.

RECEVİK'TEN KONTRATAK



Galatasaray'ın CAS davasını kazanması ile yönetici Mahmut Recevik, Twitter'dan açıklama yaptı. Recevik, "Galatasaray'a hayırlı olsun" derken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişte yaptığı CAS ile ilgili açıklamaya, "CAS davası namusumuzdur deyip, davayı geri çekenleri de gördük" yazdı.



UEFA'YA DA 'VAR' GELSİN



Benfica maçındaki hakemi eleştiren Mustafa Cengiz, "İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde da VAR Sistemi'ne geçilir. Türkiye'de VAR'ı destekliyoruz. Uygularken hatalar oluyor. Bizim aleyhimizde de hatalar oldu. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde konuştu.?