Galatasaray'da tatsız tablo!
Avrupa’da kara tablo. Aslan son 25 maçta sadece 2 kez kazandı.
Galatasaray'da Benfica yenilgisinin şoku yaşanıyor. Cimbom, TT Stadı'nda Portekiz temsilcisine 2-1 yenilerek Avrupa Kupaları'ndaki kötü performansını sürdürdü. Aslan son 25 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Benfica'yı 2-1 ve Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorlarla devirdi. Diğer 23 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Avrupa'da da son deplasman galibiyetini 6 yıl önce almıştı. 2013'te Schalke'yi 3-2'lik skorla geçmişti.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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