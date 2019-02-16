Galatasaray'da tatsız tablo!

Galatasaray'da Benfica yenilgisinin şoku yaşanıyor. Cimbom, TT Stadı'nda Portekiz temsilcisine 2-1 yenilerek Avrupa Kupaları'ndaki kötü performansını sürdürdü. Aslan son 25 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Benfica'yı 2-1 ve Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorlarla devirdi. Diğer 23 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Avrupa'da da son deplasman galibiyetini 6 yıl önce almıştı. 2013'te Schalke'yi 3-2'lik skorla geçmişti.