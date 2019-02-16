Galatasaray'da Nagatomo'nun aklı milli takımında
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Nagatomo'nun aklı milli takımında

'da Nagatomo'nun aklı milli takımında

Galatasaray'da Nagatomo'nun aklı milli takımında

maçında akciğeri sönen, ocak ayında Asya Kupası’na giden Nagatomo, eski günlerini arıyor.

Japon bek, maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı. Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.


FİLENİN ASLANLARI YARI FİNALE ÇIKTI

CEV Cup 4'lü Finaller Turu rövanşında Lindemans AALST takımına konuk olan Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Aslanları, deplasmanda maçı 3-2 kaybetse de 1 setle üst tura adını yazdırdı. Aslan'ın yarı finaldeki rakibi Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı oldu.

TARİHE GÖMDÜ

Galatasaray Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde rekoru kırdı. 2003 doğumlu oyuncu bu derece ile 27 yıl önce 'nun rekorunu da egale etti.

FERNANDO'YA KULÜBE YOLU

Takıma katıldığı geçen sene muhteşem oynayan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Reges inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Brezilyalı orta sahanın ligde Alanya maçından sonra Benfica karşısındaki performansı da ağır eleştirildi. 32 yaşındaki orta sahanın maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.?

  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Nagatomo'nun aklı milli takımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN