Galatasaray'da Nagatomo'nun aklı milli takımında
Schalke maçında akciğeri sönen, ocak ayında Asya Kupası’na giden Nagatomo, eski günlerini arıyor.
Japon bek, Benfica maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı. Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.
FİLENİN ASLANLARI YARI FİNALE ÇIKTI
CEV Cup 4'lü Finaller Turu rövanşında Lindemans AALST takımına konuk olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Aslanları, deplasmanda maçı 3-2 kaybetse de 1 setle üst tura adını yazdırdı. Aslan'ın yarı finaldeki rakibi Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı oldu.
TARİHE GÖMDÜ
Galatasaray Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. 2003 doğumlu oyuncu bu derece ile 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun rekorunu da egale etti.
FERNANDO'YA KULÜBE YOLU
Takıma katıldığı geçen sene muhteşem oynayan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Fernando Reges inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Brezilyalı orta sahanın ligde Alanya maçından sonra Benfica karşısındaki performansı da ağır eleştirildi. 32 yaşındaki orta sahanın Kasımpaşa maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.?
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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