Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 'ya konuk olacak

'ya konuk olacak

Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak

, Spor Toto 'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında
Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.

Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Diagne eski takımına karşı
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

  1. 16.2.2019 12:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN