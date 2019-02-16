Fatih Terim'den Hasan Şaş'a uyarı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçında rakip kulübeyle atışan Hasan Şaş’ı uyardı.
İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.
DIAGNE BİLMECESİ
Aslan'ın 10 milyon euro ödeyerek Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne, Benfica maçında döküldü. Sahanın en az topa dokunan oyuncusu olurken kendine ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamaması eleştirildi. Diagne maç boyu sadece 20 kez topa değdi. 9 ikili mücadeleden 5'ini kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Forvet istiyorduk ama Diagne 10 milyon euro eder mi?" diye birbirlerine sordu.
ATMOSFERE HAYRAN KALDI
Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, zorlu bir deplasmandan galibiyet aldıklarını söyledi. Portekiz basınına konuşan Fernandes "Statta o kadar çok gürültü vardı ki 2 metre yanınızdakini bile duyamıyordunuz. Böyle bir ortamdan evimize galibiyetle dönmek harika oldu" dedi.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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