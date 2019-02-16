Fatih Terim'den Hasan Şaş'a uyarı!
19 Mayıs 2019, Pazar
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'den 'a uyarı!

Fatih Terim'den Hasan Şaş'a uyarı!

'da teknik direktör , maçında rakip kulübeyle atışan ’ı uyardı.

İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.

DIAGNE BİLMECESİ

Aslan'ın 10 milyon euro ödeyerek 'dan aldığı Mbaye Diagne, maçında döküldü. Sahanın en az topa dokunan oyuncusu olurken kendine ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamaması eleştirildi. Diagne maç boyu sadece 20 kez topa değdi. 9 ikili mücadeleden 5'ini kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Forvet istiyorduk ama Diagne 10 milyon euro eder mi?" diye birbirlerine sordu.

ATMOSFERE HAYRAN KALDI

Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, zorlu bir deplasmandan galibiyet aldıklarını söyledi. Portekiz basınına konuşan Fernandes "Statta o kadar çok gürültü vardı ki 2 metre yanınızdakini bile duyamıyordunuz. Böyle bir ortamdan evimize galibiyetle dönmek harika oldu" dedi.

  1. 16.2.2019
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