Rui Costa Terim’leydi – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Terim’leydi

Rui Costa Terim’leydi

, şimdi 'nın futboldan sorumlu yöneticisi olan eski öğrencisi ile bir araya geldi.

'in ilk olarak 'da beraber çalıştığı Portekizli yıldız ardından kurt hoca ile Milan'ın yolunu tutmuştu. İki efsane isim kısa bir süre sohbet ederek hasret giderdi.
  1. 15.2.2019
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