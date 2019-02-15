Luyindama'ya ayrıcalık vakti – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ya ayrıcalık vakti

Luyindama'ya ayrıcalık vakti
Galatasaraylı futbolcular ısınmak için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri selamlamak ve 'oley' çektirmek için çağırdığı ilk isim oldu. Takım kaptanlarından başlayan ritüele bu kez Luyindama ile başlayan tribünler, Kongolu futbolcuyu 2 kez çağırdı.
  1. 15.2.2019
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