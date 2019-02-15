Lage: 2-1 iyi bir avantaj – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Lage: 2-1 iyi bir avantaj

Lage: iyi bir avantaj

Lage: 2-1 iyi bir avantaj

Bruno Lage bekledikleri gibi bir maç olduğunu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Lage, "Sahada istediklerimizin büyük bölümünü yaptığımızı söyleyebilirim. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 'lik avantajı rövanşta da koruyarak turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lage: 2-1 iyi bir avantaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN