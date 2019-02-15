Japon’dan 4. asist – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Japon’dan 4. asist

Japon’dan 4. asist

Luyindama'nın attığı golün ortasını yapan Yuto Nagatomo bu sezon 4. asistini gerçekleştirdi.

Samuray, 'de 2, sezon başındaki finalinde de 1 asist yapmıştı. Nagatomo çok çalışmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi
  1. 15.2.2019
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