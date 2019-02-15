Galatasaray'da Muslera'dan penaltı sitemi
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da Muslera'dan penaltı sitemi

Galatasaray'da Muslera'dan penaltı sitemi

’ın Uruguaylı kalecisi , maçın hakemlerine isyan etti, “Böyle önemli maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0, bizi aşağıya çekti” dedi.

'ın Uruguaylı kalecisi , hakeme isyan etti. Penaltı pozisyonuna en yakın isimlerden birisi olan tecrübeli eldiven, haksız bir kararın kurbanı olduklarını söyledi. Muslera, "Penaltıyı tam göremedim ama herkes, penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli maçta, sonuçta böyle haksız penaltıyla geriye düştüğünüz zaman motivasyonunuz da aşağı çekiliyor. Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık" dedi. Futbolda her şeyin olduğunun altını çizen 32 yaşındaki file bekçisi, "İyi de oynadık ama avantajı elde edemedik. Haksız bir penaltı ile geriye düşmenin psikolojisinden çıkıp golü bulduk ama kalemizde istemediğimiz bir gol görüp yenildik. Tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var" diye konuştu.

  1. 15.2.2019
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