Galatasaray'da Muslera'dan penaltı sitemi
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, maçın hakemlerine isyan etti, “Böyle önemli maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0, bizi aşağıya çekti” dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, hakeme isyan etti. Penaltı pozisyonuna en yakın isimlerden birisi olan tecrübeli eldiven, haksız bir kararın kurbanı olduklarını söyledi. Muslera, "Penaltıyı tam göremedim ama herkes, penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli maçta, sonuçta böyle haksız penaltıyla geriye düştüğünüz zaman motivasyonunuz da aşağı çekiliyor. Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık" dedi. Futbolda her şeyin olduğunun altını çizen 32 yaşındaki file bekçisi, "İyi de oynadık ama avantajı elde edemedik. Haksız bir penaltı ile geriye düşmenin psikolojisinden çıkıp golü bulduk ama kalemizde istemediğimiz bir gol görüp yenildik. Tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var" diye konuştu.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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