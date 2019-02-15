Galatasaray adına buruk şölen
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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adına buruk şölen

Galatasaray adına buruk şölen

rağmen ’a koşan 42 bin 722 taraftar, 90 dakika boyunca ’ı destekledi. Ancak gelen mağlubiyet sonrasında stadı üzgün bir şekilde terk etti.

Galatasaraylı taraftarlar, maçına yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki rağmen tribünleri dolduran 42 bin 722 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına 90 dakika destek verdi. Portekizli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, İstanbul'da helikopter kazasında şehit olan 4 asker, uçak kazasında ölen Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında ölen genç futbolcular için de pankart hazırladı.

YELLOWREDDAY'E BÜYÜK İLGİ

Büyük bir coşkuyla 'ı destekleyen taraftarlar, gelen mağlubiyetle stadı üzgün terk etti. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce düzenlenen Yellow Friday ve YellowRedWeekend kampanyalarındaki gibi Başkan 'in çağrısına yine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan #YellowRedDay etiketiyle başlatılan kampanya, futbolseverlerden gördü. Benfica maçının, 'ne denk gelmesi üzerine bu tarihi hedef belirleyen taraftarlar, Galatasaray Store'lara akın etti.

DÜNYA, MAÇA KOŞTU

Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Maçı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, 30'nun yabancı olduğu aktarıldı. Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip etti.

MODESTE'YE İZİN ÇIKTI

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği ancak FIFa'dan gelebilecek yüklü ceza nedeniyle transferinden vazgeçtiği Modeste, futbola döndü. Alman ekibi Köln'ün transfer ettiği 30 yaşındaki tecrübeli golcü, geçici lisansına kavuştu.

SALA İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaray'ın Benfica mücadelesi öncesinde uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala unutulmadı. Özel uçağın 'ne düşmesiyle hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu için Benfica karşılaşmasından önce saygı duruşu yapıldı. Ayrıca statta bulunan barkovizyonlardan da Sala'nın fotoğrafı gösterildi. Tribünlerde de Sala için yapılan pankartlar dikkat çekti.

MANU, FELIX İÇİN GELDİ

ManU scout ekibi, Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix'i, G.Saray maçında izledi. ManU dışında Barcelona, Juventus ve 'nin de takip ettiği 18 yaşındaki orta sahayı isteyen İngiliz devinin, 100 milyon paundu gözden çıkardığı öne sürüldü. Felix, bu sezon 23 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

ODION IGHALO, ÇİN'DE KALDI

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan, C.Yatai ile yollarını ayıran Nijeryalı golcü Odion İghalo, bir diğer ekibi S.Shenhua'ya transfer oldu. 29 yaşındaki Nijeryalı golcü, C.Yatai formasıyla 2018 yılında çıktığı 28 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

BENFICA'YA YEMEK JESTİ

Dev maç öncesi iki takımın yöneticileri ve yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz, Benfica yöneticilerine Galatasaray Lisesi'nin Tarihi Kapısı'nın maketini hediye etti. Benfica yöneticileri ise, Cengiz'e Benfica'nın efsane oyuncusu Eusobio'nun formasını armağan etti.

  1. 15.2.2019
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