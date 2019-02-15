Donk’un yerine Fernando sahada

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, ligde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Donk'u yedeğe çekerken, yerine Fernando'ya formayı verdi. Sakatlığı geçen Mariano yedek başladı.



KARTI GÖRDÜ HAFTAYA YOK

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benficalı oyuncunun yerde kalmasına hakem faul verdi. Bu karara sinirlenen Brezilyalı orta saha oyuncusu topa vurdu. Hakem de kural gereği sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kartını gösterdi. Fernando gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.