Donk’un yerine Fernando sahada – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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’un yerine sahada

Donk’un yerine Fernando sahada

son 32 turu ilk maçında Portekiz'in ekibini konuk eden , son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

son 32 turu ilk maçında Portekiz'in ekibini konuk eden , son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, ligde 'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan 'u yedeğe çekerken, yerine 'ya formayı verdi. Sakatlığı geçen Mariano yedek başladı.

KARTI GÖRDÜ HAFTAYA YOK
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benficalı oyuncunun yerde kalmasına hakem faul verdi. Bu karara sinirlenen Brezilyalı orta saha oyuncusu topa vurdu. Hakem de kural gereği sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kartını gösterdi. Fernando gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 15.2.2019
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