UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, ligde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Donk'u yedeğe çekerken, yerine Fernando'ya formayı verdi. Sakatlığı geçen Mariano yedek başladı.
KARTI GÖRDÜ HAFTAYA YOK
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benficalı oyuncunun yerde kalmasına hakem faul verdi. Bu karara sinirlenen Brezilyalı orta saha oyuncusu topa vurdu. Hakem de kural gereği sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kartını gösterdi. Fernando gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 15.2.2019
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
-
Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Donk’un yerine Fernando sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.