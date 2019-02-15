Diagne kayıplarda! – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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kayıplarda!

Diagne kayıplarda!

’dan 10 milyon euro’ya alınan forvet, savunması arasında adeta kayboldu.

'da Mbaye ikinci maçında da vasatı geçemedi. Devre arasında 'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen forvet, 'nın sert savunması arasında pozisyon bulmakta zorlandı. İlk yarıda sahada topla en az buluşan oyuncu olan Diagne hava toplarında da etkisizdi. Kasımpaşa'da ligin ilk yarısında 20 gole imza koyun oyuncu, Galatasaray'daki ilk iki maçında 'a attığı penaltı golü dışında fileleri havalandıramazken, beklentilerin de çok uzağında kaldı.
  1. 15.2.2019
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