Cengiz tribünde – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Cengiz tribünde

Cengiz tribünde

Türkiye'deki maçları aldığı 150 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünden takip edemeyen Başkanı , maçında hasret giderdi. Cengiz, dev karşılaşmayı tribünden takip ederken maç öncesinde Benficalı yöneticilerle bir araya gelerek yemek yedi.

  1. 15.2.2019
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