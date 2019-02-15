Cengiz tribünde
Türkiye'deki maçları aldığı 150 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünden takip edemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçında hasret giderdi. Cengiz, dev karşılaşmayı tribünden takip ederken maç öncesinde Benficalı yöneticilerle bir araya gelerek yemek yedi.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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