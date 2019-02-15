Belhanda şut bile atamadı – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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şut bile atamadı

Belhanda şut bile atamadı

maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Younes , karşısında kaleyi bile göremedi.

Faslı oyuncu, maçı şut atamadan tamamladı. Çok top kaybı yapan 'nın 10 ortasının sadece 2'si yerini buldu.
  1. 15.2.2019
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