14 yıl sonra UEFA’da – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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14 yıl sonra ’da

14 yıl sonra UEFA’da

'da Fatih Terim, 5 bin 462 gün (14 yıl, 11 ay, 12 gün) sonra karşılaşmasıyla 'nde yer aldı.

Terim, 'ndeki son karşılaşmasına yine 'da 3 Mart 2004'te Villarreal'e karşı çıkmıştı. Maçlar 2-2 ve 0-3 sona ermişti.
  1. 15.2.2019
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