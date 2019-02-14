Galatasaray'da top Belhanda'da!
Trabzonspor maçının yıldızı Belhanda, Benfica karşısında da Fatih Terim’in en büyük kozu olacak.
Trabzonspor maçında, Mariano ile beraber takımın en fazla asist (4) yapan ismi olan Faslı yıldız, Ndiaye ile beraber (1.8) takımın en fazla adam geçen, 1.9'la da takımın en fazla kilit pas yapan oyuncusuydu. Terim bugün de Belhanda'dan çıkışını sürdürmesi bekliyor.
DIAGNE'Yİ UYARDI
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında penaltıdan da olsa ilk golünü attı. 7 hava topu aldı. 4 şut attı 1 kilit pas verdi. Bunlar iyilerdi. Bir de Terim'in dikkat çektiği noktalar oldu. Toplam 6 top kaybetti. Sadece 4'ü başarısız dokunmaydı. 3 de faul yaptı. Kart görmemesi konusunda da uyaran tecrübeli çalıştırıcı, kendisinden gol beklediğini de sözlerine ekledi.
99'A TAKILI KALDI
Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. 277 maçın 99'undan galibiyetle ayrılırken oynadığı son 5 karşılaşmadan (4M/1B) galibiyet çıkartamadı. 106 maçta mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi beraberlikle bitirdi.
CİMBOM HiÇ YENiLMEDi
Evinde oynadığı son 7 Avrupa maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (2G/4B), bu yenilgiyi son karşılaşmada Porto'dan aldı (2-3). Öncesinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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