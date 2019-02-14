Fatih Terim hedefini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşısında Porto maçındaki performanslarını tekrar etmeleri gerektiğini söyledi. Dün düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan deneyimli hoca, "İki Porto maçındaki performansımızı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto'dan daha iyi bir durumda" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramadıklarını anlatan Terim, "İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçmemiz lazım. Bu durumda çok daha net ileriye hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



"KREDİMİZ SINIRSIZDIR"



Fatih Terim, taraftarların kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini gördük. Artık onun üzerine koymaya çalışıyoruz."



5 BİN 461 GÜN SONRA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası sevinci yaşayan Terim, 3 Mart 2004'te Villarreal ile oynanan maçta en son bu kupada yer almıştı.