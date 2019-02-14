Benfica'ya skandal penaltı! – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 'ya skandal penaltı!

'ya skandal penaltı!

Benfica'ya skandal penaltı!

'ndeki temsilcilerimizden , sahasında 'yı ağırlıyor.

'ndeki temsilcilerimizden , sahasında 'yı ağırlıyor. Aslan, 27. dakikada Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray'ın sağ kanadından hızlı gelişen atakta, içeriye çıkarılan topu Marcao karşıladı. Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti.
  1. 14.2.2019 21:33
  2. Güncelleme: 14.2.2019 22:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benfica'ya skandal penaltı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN