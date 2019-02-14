Benfica'ya skandal penaltı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'yı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Aslan, 27. dakikada Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray'ın sağ kanadından hızlı gelişen atakta, içeriye çıkarılan topu Marcao karşıladı. Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti.
- 14.2.2019 21:33
- Güncelleme: 14.2.2019 22:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
-
Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Benfica'ya skandal penaltı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.