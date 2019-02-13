İlklerin kulübü Galatasaray
13 Şubat 2019, Çarşamba
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İlklerin kulübü

İlklerin kulübü Galatasaray

, tarihin en iyi 30 futbol kulübünü açıkladı. Türkiye’den sadece yer aldı.

Ballon d'Or ödülüyle dünyaya adını duyuran Dergisi, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 30 futbol kulübünü tek listede topladı. Zirvede 184 puanla yer aldı. , ManU, B. Münih ve arkasında sıralandı. Listede Türkiye'den sadece yer aldı. Sarı-kırmızılılar 18 puanla 27. basamakta yer buldu. Avrupa dışında Afrika, Amerika takımları da yer aldı.


DAHA ZAMAN VAR

Aslan'da kadro dışı kalan , İsviçre basınına konuştu. Sion teknik direktörü ile görüştüğünü ancak transferinin mümkün olmadığını belirten Eren, "Şu anda başka seçenekleri değerlendiriyorum. Çin'e transfer olmam da bir olasılık. Şubat ayı sonuna kadar zamanım var" şeklinde konuştu. Eren, sezon sonunda serbest kalacağının da altını çizdi.

  1. 13.2.2019
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