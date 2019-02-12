Terim’den kart uyarısı
Terim, 8. dakikada sarı gören Diagne'ye devre arasında kırmızı uyarısında bulundu.
Terim, 8. dakikada sarı gören Diagne'ye devre arasında kırmızı uyarısında bulundu. Usta hocanın soyunma odasında "Şampiyonluk yarışına çıkacağımız daha çok maçımız var. Bizi yalnız bırakma. Bu gerçeği bilerek mücadele et" dediği bildirildi.
4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği son karşılaşmada Alanyasporlu Tzavellas'a tükürmüş ve 4 maç ceza almıştı. Galatasaray, oyuncunun benzer bir ceza daha almasını istemiyor.
- 12.2.2019
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Terim’den kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.