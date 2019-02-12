Terim’den kart uyarısı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’den kart uyarısı

Terim’den kart uyarısı

, 8. dakikada sarı gören 'ye devre arasında kırmızı uyarısında bulundu.

, 8. dakikada sarı gören 'ye devre arasında kırmızı uyarısında bulundu. Usta hocanın soyunma odasında "Şampiyonluk yarışına çıkacağımız daha çok maçımız var. Bizi yalnız bırakma. Bu gerçeği bilerek mücadele et" dediği bildirildi.

4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Diagne, 'da forma giydiği son karşılaşmada Alanyasporlu Tzavellas'a tükürmüş ve 4 maç ceza almıştı. , oyuncunun benzer bir ceza daha almasını istemiyor.

  1. 12.2.2019
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