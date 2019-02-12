Terim’den kart uyarısı

Terim, 8. dakikada sarı gören Diagne'ye devre arasında kırmızı uyarısında bulundu. Usta hocanın soyunma odasında "Şampiyonluk yarışına çıkacağımız daha çok maçımız var. Bizi yalnız bırakma. Bu gerçeği bilerek mücadele et" dediği bildirildi.



4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği son karşılaşmada Alanyasporlu Tzavellas'a tükürmüş ve 4 maç ceza almıştı. Galatasaray, oyuncunun benzer bir ceza daha almasını istemiyor.