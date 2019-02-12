Tek rakibi Liverpool
Sahasında Trabzonspor'a da kaybetmeyen Galatasaray, iç saha performansı ile göz kamaştırıyor.
Sahasında Trabzonspor'a da kaybetmeyen Galatasaray, iç saha performansı ile göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) ekipler ile karşılaştırıldığında, iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'dan sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda bulunuyor. G.Saray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
4 MAÇ FAZLA
Galatasaray rekorunu 30'a taşırken Liverpool, sahasında son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı. Liverpool, 23 Nisan 2017'de Crystal Palace'a 2-1 yenildiği müsabakanın ardından sahasında çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.
EN YAKIN İTALYA
Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya liglerinde iç sahada uzun süreli yenilmezlik serisi olan takım yok. İtalya'da Napoli son 17, Fransa'da PSG iç sahada 12 maçtır yenilmiyor.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Tek rakibi Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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