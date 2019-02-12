Tek rakibi Liverpool – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Tek rakibi

Tek rakibi Liverpool

Sahasında 'a da kaybetmeyen , iç saha performansı ile göz kamaştırıyor.

Sahasında 'a da kaybetmeyen , iç saha performansı ile göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (, , , ve ) ekipler ile karşılaştırıldığında, iç sahada İngiliz temsilcisi 'dan sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda bulunuyor. G.Saray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

4 MAÇ FAZLA
Galatasaray rekorunu 30'a taşırken Liverpool, sahasında son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı. Liverpool, 23 Nisan 2017'de 'a 2-1 yenildiği müsabakanın ardından sahasında çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.

EN YAKIN İTALYA
Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya liglerinde iç sahada uzun süreli yenilmezlik serisi olan takım yok. İtalya'da son 17, Fransa'da iç sahada 12 maçtır yenilmiyor.

  1. 12.2.2019
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