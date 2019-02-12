Tek rakibi Liverpool

Sahasında Trabzonspor'a da kaybetmeyen Galatasaray, iç saha performansı ile göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) ekipler ile karşılaştırıldığında, iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'dan sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda bulunuyor. G.Saray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.



4 MAÇ FAZLA

Galatasaray rekorunu 30'a taşırken Liverpool, sahasında son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı. Liverpool, 23 Nisan 2017'de Crystal Palace'a 2-1 yenildiği müsabakanın ardından sahasında çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.



EN YAKIN İTALYA

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya liglerinde iç sahada uzun süreli yenilmezlik serisi olan takım yok. İtalya'da Napoli son 17, Fransa'da PSG iç sahada 12 maçtır yenilmiyor.