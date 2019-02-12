PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
PFDK bu haftanın cezalarını açıklandı. Buna göre, Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile yaptığı maçın ardından taraftarların uygun olmayan hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
TFF'nin internet sitesinden yayınlanan bildiride açıklama şu şekilde yapıldı:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.02.2019 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
"1- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SARIALİOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
- 12.2.2019 16:07
- Güncelleme: 12.2.2019 16:08
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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