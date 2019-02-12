Linnes’ten 2 yıla ‘tamam’ – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’ten 2 yıla ‘tamam’

Linnes’ten 2 yıla ‘tamam’

Son maçtaki performansıyla taraftarların yüzünü güldüren 'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son maçtaki performansıyla taraftarların yüzünü güldüren 'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin, uzun süredir görüştüğü sağ bek ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı bildirildi. Norveçlinin, 4+1 ve 3+1 yıllık önerileri kabul etmediği çocuğunun okulunun bitmesini bekleyeceğini söyleyerek 2 yıllığa 'Tamam' dediği öğrenildi.

MARIANO'YU ARATMADI
Sakatlığı geçmesine rağmen riske edilmeyen Mariano'nun yerine forma giyen Linnes, görevini eksiksiz yaptı. 2'si isabetli 4 orta yapan tecrübeli futbolcu, 3 kez adam geçti, 2 şutunda 1 isabet sağladı.

  1. 12.2.2019
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