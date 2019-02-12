Linnes’ten 2 yıla ‘tamam’

Son maçtaki performansıyla taraftarların yüzünü güldüren Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin, uzun süredir görüştüğü sağ bek ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı bildirildi. Norveçlinin, 4+1 ve 3+1 yıllık önerileri kabul etmediği çocuğunun okulunun bitmesini bekleyeceğini söyleyerek 2 yıllığa 'Tamam' dediği öğrenildi.



MARIANO'YU ARATMADI

Sakatlığı geçmesine rağmen riske edilmeyen Mariano'nun yerine forma giyen Linnes, görevini eksiksiz yaptı. 2'si isabetli 4 orta yapan tecrübeli futbolcu, 3 kez adam geçti, 2 şutunda 1 isabet sağladı.