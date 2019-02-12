Linnes’ten 2 yıla ‘tamam’
Son maçtaki performansıyla taraftarların yüzünü güldüren Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Son maçtaki performansıyla taraftarların yüzünü güldüren Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin, uzun süredir görüştüğü sağ bek ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı bildirildi. Norveçlinin, 4+1 ve 3+1 yıllık önerileri kabul etmediği çocuğunun okulunun bitmesini bekleyeceğini söyleyerek 2 yıllığa 'Tamam' dediği öğrenildi.
MARIANO'YU ARATMADI
Sakatlığı geçmesine rağmen riske edilmeyen Mariano'nun yerine forma giyen Linnes, görevini eksiksiz yaptı. 2'si isabetli 4 orta yapan tecrübeli futbolcu, 3 kez adam geçti, 2 şutunda 1 isabet sağladı.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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