Fransızlardan Galatasaray skandalı! Fenerbahçe...
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fransızlardan skandalı! ...

Fransızlardan Galatasaray skandalı! Fenerbahçe...

'un tarihin en iyi 30 kulübünü belirlediği listede hata...

, 'un belirlediği tarihin en iyi 30 kulübü arasında 27. oldu. Fakat, açıklanan listeyi inceleyenler yanlışlığı fark etti.

France Football, listede Galatasaray'ı logosuyla göstererek büyük bir hataya imza attı.

İşte o liste...



  1. 12.2.2019 12:10
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