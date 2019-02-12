Fransızlardan Galatasaray skandalı! Fenerbahçe...

Galatasaray, France Football'un belirlediği tarihin en iyi 30 kulübü arasında 27. oldu. Fakat, açıklanan listeyi inceleyenler yanlışlığı fark etti.

France Football, listede Galatasaray'ı Fenerbahçe logosuyla göstererek büyük bir hataya imza attı.

İşte o liste...





