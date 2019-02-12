Fransızlardan Galatasaray skandalı! Fenerbahçe...
France Football'un tarihin en iyi 30 kulübünü belirlediği listede skandal hata...
Galatasaray, France Football'un belirlediği tarihin en iyi 30 kulübü arasında 27. oldu. Fakat, açıklanan listeyi inceleyenler yanlışlığı fark etti.
France Football, listede Galatasaray'ı Fenerbahçe logosuyla göstererek büyük bir hataya imza attı.
İşte o liste...
- 12.2.2019 12:10
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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