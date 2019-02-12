Cimbom’da imza günü – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Cimbom’da imza günü

Cimbom’da imza günü

Ara transferde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, ve Taşdemir'i kadrosuna katan yeni oyuncularına bugün basın önünde imza attıracak.

Ara transferde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, ve Taşdemir'i kadrosuna katan yeni oyuncularına bugün basın önünde imza attıracak. Stadı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek imza törenine Başkan , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katılacak.

  1. 12.2.2019
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