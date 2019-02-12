Cimbom’da imza günü
Ara transferde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına bugün basın önünde imza attıracak.
Ara transferde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına bugün basın önünde imza attıracak. Türk Telekom Stadı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katılacak.
- 12.2.2019
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Cimbom’da imza günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.