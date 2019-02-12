Cimbom’da imza günü

Ara transferde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına bugün basın önünde imza attıracak. Türk Telekom Stadı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katılacak.