Borsada da kazandırdı

Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, farkın 6'ya düşmesi yatırımcıları da olumlu yönde etkiledi. Güne 1.49 ile başlayan hisseler 1.52'yi gördü. Gün sonunda da yüzde 4.17'lik yükselişle 1.50 TL'den kapandı. Dün Trabzonspor hisseleri ise yatay bir seyir izleyip 1.21 TL'den günü bitirdi.