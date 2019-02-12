Borsada da kazandırdı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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da kazandırdı

Borsada da kazandırdı

hisseleri, hafta sonu 'de 'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

hisseleri, hafta sonu 'de 'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, farkın 6'ya düşmesi yatırımcıları da olumlu yönde etkiledi. Güne 1.49 ile başlayan hisseler 1.52'yi gördü. Gün sonunda da yüzde 4.17'lik yükselişle 1.50 TL'den kapandı. Dün Trabzonspor hisseleri ise yatay bir seyir izleyip 1.21 TL'den günü bitirdi.

  1. 12.2.2019
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