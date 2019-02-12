Borsada da kazandırdı
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, farkın 6'ya düşmesi yatırımcıları da olumlu yönde etkiledi. Güne 1.49 ile başlayan hisseler 1.52'yi gördü. Gün sonunda da yüzde 4.17'lik yükselişle 1.50 TL'den kapandı. Dün Trabzonspor hisseleri ise yatay bir seyir izleyip 1.21 TL'den günü bitirdi.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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