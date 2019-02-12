Birkaç dakika yeterli olmadı
Uzun süren sakatlığı nedeniyle 135 gün sonra sahalara dönen ve derbide 89. dakikada oyuna giren Emre Akbaba formaya doyamadı.
Uzun süren sakatlığı nedeniyle 135 gün sonra sahalara dönen ve derbide 89. dakikada oyuna giren Emre Akbaba formaya doyamadı. 26 yaşındaki orta saha birkaç dakika sahada kalmanın kendisini motive etse bile yeterli olmadığını söyledi ve ekledi: "Dakikaların daha uzun olmasını istedim. Taraftarların karşısında olmayı özlemişim."
'DARISI BENFİCA MAÇINA'
Emre ayrıca, derbide müthiş bir ambiyans olduğunu belirtip, "Aynı atmosferin Benfica maçında da yaşanmasını bekliyoruz. Aynı havayla oynayıp kazanarak sahadan ayrılmak çok güzel olur" dedi.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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