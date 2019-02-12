Birkaç dakika yeterli olmadı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Birkaç dakika yeterli olmadı

Birkaç dakika yeterli olmadı

Uzun süren sakatlığı nedeniyle 135 gün sonra sahalara dönen ve derbide 89. dakikada oyuna giren Akbaba formaya doyamadı.

Uzun süren sakatlığı nedeniyle 135 gün sonra sahalara dönen ve derbide 89. dakikada oyuna giren Akbaba formaya doyamadı. 26 yaşındaki orta saha birkaç dakika sahada kalmanın kendisini motive etse bile yeterli olmadığını söyledi ve ekledi: "Dakikaların daha uzun olmasını istedim. Taraftarların karşısında olmayı özlemişim."

'DARISI BENFİCA MAÇINA'
Emre ayrıca, derbide müthiş bir ambiyans olduğunu belirtip, " atmosferin maçında da yaşanmasını bekliyoruz. Aynı havayla oynayıp kazanarak sahadan ayrılmak çok güzel olur" dedi.

  1. 12.2.2019
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