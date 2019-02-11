Marcao’nun hatası pahalıya patladı

Dakikalar 30'u gösterirken Galatasaraylı iki ismin arka arkaya hatası pahalıya patladı. Önce Ryan Donk, Nwakaeme'yi kaçırdı. Trabzonsporlu futbolcu boş alana hareketlenip pasında Hugo Rodellaga'yı gördü. Bordo- mavili oyuncu topu aldığı sırada müdahale etmek isteyen Marcao ise diğer hataya imza attı. Rakibini engellemek isterken kontrolsüz davranınca meşin yuvarlak bacak arasından geçti ve Rodallega'ya bomboş bir şut imkanı doğdu. Savunmayı toparlayan Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basması ise hakem tarafından dikkate alınmadı.