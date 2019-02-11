Marcao’nun hatası pahalıya patladı
11 Şubat 2019, Pazartesi
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’nun hatası pahalıya patladı

Marcao’nun hatası pahalıya patladı

Müdahale etmek istediği top bacak arasından geçince boşta kalan ağları sarstı...

Dakikalar 30'u gösterirken Galatasaraylı iki ismin arka arkaya hatası pahalıya patladı. Önce , Nwakaeme'yi kaçırdı. Trabzonsporlu futbolcu boş alana hareketlenip pasında Hugo Rodellaga'yı gördü. Bordo- mavili oyuncu topu aldığı sırada müdahale etmek isteyen ise diğer hataya imza attı. Rakibini engellemek isterken kontrolsüz davranınca meşin yuvarlak bacak arasından geçti ve 'ya bomboş bir şut imkanı doğdu. Savunmayı toparlayan Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basması ise hakem tarafından dikkate alınmadı.

  1. 11.2.2019
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