Marcao’nun hatası pahalıya patladı
Müdahale etmek istediği top bacak arasından geçince boşta kalan Rodallega ağları sarstı...
Dakikalar 30'u gösterirken Galatasaraylı iki ismin arka arkaya hatası pahalıya patladı. Önce Ryan Donk, Nwakaeme'yi kaçırdı. Trabzonsporlu futbolcu boş alana hareketlenip pasında Hugo Rodellaga'yı gördü. Bordo- mavili oyuncu topu aldığı sırada müdahale etmek isteyen Marcao ise diğer hataya imza attı. Rakibini engellemek isterken kontrolsüz davranınca meşin yuvarlak bacak arasından geçti ve Rodallega'ya bomboş bir şut imkanı doğdu. Savunmayı toparlayan Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basması ise hakem tarafından dikkate alınmadı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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