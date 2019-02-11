Kartal’da vefat edenler unutulmadı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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’da vefat edenler unutulmadı

Kartal’da vefat edenler unutulmadı

Galatasaraylı tribünler, dünya ve gündemine uzak kalmadı ve astıkları pankartlarla acıları paylaştı.

'da çöken binada vefat eden vatandaşlarımız için, "Kartal'daki bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" pankartı açıldı.

Yüreği güzel çocuk
Galatasaray taraftarı, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz için de tribünlerde pankart astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz' pankartını açtı.



Flamengo pankartı
Galatasaraylı taraftarlar genç futbolcuları yangında ölen Flamengo'yu unutmadı. Tribüne, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için "Our Condolences Are With You Flamengo" pankartı asıldı.

'Huzur içinde uyu Sala'
Sarı-kırmızılı tribünler, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı da andı. Futbolseverler, tribünde İngilizce olarak "Rest in Peace Emiliano Sala" (Huzur içinde uyu) yazılı pankart açtı.

  1. 11.2.2019
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