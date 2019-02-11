Kartal’da vefat edenler unutulmadı
Galatasaraylı tribünler, dünya ve Türkiye gündemine uzak kalmadı ve astıkları pankartlarla acıları paylaştı.
Yüreği güzel çocuk
Galatasaray taraftarı, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz için de tribünlerde pankart astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz' pankartını açtı.
Flamengo pankartı
Galatasaraylı taraftarlar genç futbolcuları yangında ölen Flamengo'yu unutmadı. Tribüne, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için "Our Condolences Are With You Flamengo" pankartı asıldı.
'Huzur içinde uyu Sala'
Sarı-kırmızılı tribünler, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı da andı. Futbolseverler, tribünde İngilizce olarak "Rest in Peace Emiliano Sala" (Huzur içinde uyu) yazılı pankart açtı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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