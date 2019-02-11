Kara fırtına Diagne

Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, sarı- kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Senegalli forvet, 21. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip hem Galatasaray'daki gol siftahını yaptı, hem de ligdeki toplam gol sayısını 21'e yükseltip krallıktaki yerini pekiştirdi. Diagne bu sayıların 10'unu penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki forvet, maç sonu yaptığı açıklamada zorlu bir rakibi yendiklerini belirtti. 1.91 boyundaki futbolcu, "Takım olarak çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyum. İnşallah Gomis'in rekorunu geçeceğim. Benim gol atmamdan çok takım olarak kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşamdı" diye konuştu.

TRABZON'U BOŞ GEÇMİYOR



Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçiren Diagne, Trabzonspor'la oynadıkları maçta 1 asist yapmıştı. Senegalli dün de gol atarak bordo-mavililere karşı iki farklı takımda 2 gol katkısı sağladı.



'ÜÇLÜ' DIAGNE'DEN



Mücadeleye 11'de başlayıp 1 de gol atan Diagne, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftar maç boyunca ve sonrasında Diagne için tezahüratlarda bulundu. Golcü futbolcu da bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi.



GOLATASARAY



Trabzonspor derbisinden 3 puanı attığı 3 golle alan Galatasaray, maç fazlasıyla Süper Lig'in en golcü takımı durumuna geldi. Sarı-kırmızılı takımda, devre arası gelen Diagne haricinde Onyekuru 9, Eren Derdiyok da 7 golle bu istatistiğe katkıda bulunan isimler oldu. Galatasaray'ın ardından en golcü 2. takım durumunda Beşiktaş (40) bulunuyor. Bir maç eksiği olan Kasımpaşa ise üçüncü sırada.