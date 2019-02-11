Kara fırtına Diagne
Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Senegalli forvet, golünü de atıp ‘kral’lığını korudu. Ligdeki toplam gol sayısını 21’e yükselten Diagne bunların 10’unu penaltıdan kaydetti.
Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, sarı- kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Senegalli forvet, 21. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip hem Galatasaray'daki gol siftahını yaptı, hem de ligdeki toplam gol sayısını 21'e yükseltip krallıktaki yerini pekiştirdi. Diagne bu sayıların 10'unu penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki forvet, maç sonu yaptığı açıklamada zorlu bir rakibi yendiklerini belirtti. 1.91 boyundaki futbolcu, "Takım olarak çok iyi oynadık ve kazandık. Çok mutluyum. İnşallah Gomis'in rekorunu geçeceğim. Benim gol atmamdan çok takım olarak kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşamdı" diye konuştu.
TRABZON'U BOŞ GEÇMİYOR
Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçiren Diagne, Trabzonspor'la oynadıkları maçta 1 asist yapmıştı. Senegalli dün de gol atarak bordo-mavililere karşı iki farklı takımda 2 gol katkısı sağladı.
'ÜÇLÜ' DIAGNE'DEN
Mücadeleye 11'de başlayıp 1 de gol atan Diagne, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftar maç boyunca ve sonrasında Diagne için tezahüratlarda bulundu. Golcü futbolcu da bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi.
GOLATASARAY
Trabzonspor derbisinden 3 puanı attığı 3 golle alan Galatasaray, maç fazlasıyla Süper Lig'in en golcü takımı durumuna geldi. Sarı-kırmızılı takımda, devre arası gelen Diagne haricinde Onyekuru 9, Eren Derdiyok da 7 golle bu istatistiğe katkıda bulunan isimler oldu. Galatasaray'ın ardından en golcü 2. takım durumunda Beşiktaş (40) bulunuyor. Bir maç eksiği olan Kasımpaşa ise üçüncü sırada.
- 11.2.2019
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Kara fırtına Diagne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.