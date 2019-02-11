Galatasaray'da Belhanda fırtınası!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda bir açıldı pir açıldı... Kısır başladığı sezonda ilk isabetli şutunu geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde çeken 29 yaşındaki futbolcu dün gece sezonun gol siftahını yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan ve sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı futbolcu ilk olarak 45. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Belhanda resitaline ikinci yarıda da devam etmeyi bildi.



EN SON DINAMO KIEV'DE ATTI



51. dakikada Feghouli'nin pasında bir kez daha ağları havalandıran Belhanda, gecenin kahramanı olurken, uzun süre sonra ilginç bir istatistik yakaladı. 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev'in Metalurg Donetsk'i 9-1 yendiği maçta 3 gol kaydedip zaferde önemli rol oynayan Faslı futbolcu, tam 1954 gün sonra bir maçta birden fazla gol atma başarısı gösterdi. 89'da alkışlarla yerini Emre Akbaba'ya bırakan Belhanda için sosyal medya platformlarında övgü dolu yorumlar yapıldı; fotoğrafları binlerce beğeni aldı.



'ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ'



Faslı yıldız maç sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonluğa inandıklarını kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcu, "En iyi maçım bu diyemeyiz. Başka maçlarda da iyi oynadım. İki gol attığım, iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan iki gol olur. Şampiyonluğa inanıyoruz. fark 6 puana indi ve 14 maç daha var. Bu yarışta biz de varız. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz" dedi.